Africa Is/In the Future

Du 08 au 10/12

Avec ces trois jours de programmation singulière, le cinéma Nova propose d’explorer le futur tel qu’il s’imagine chez les artistes d’origine africaine. Cette édition programme notamment Neptune Frost, film du rappeur et poète américain Saul Williams et de la réalisatrice et actrice franco-rwandaise Anisia Uzeyman. Une histoire de marginaux fomentant le renversement d’un régime autoritaire. Table ronde, performances, concerts et DJ sets constitueront les autres moments forts de ce festival invitant à “hacker les imaginaires”.