Abus de pouvoir

Abus sexuels: péché mortel dans l'Église

Depuis une vingtaine d’années, des voix s’élèvent contre ces criminels qui se prétendent hommes de Dieu. On peut parler de centaines de milliers de victimes en France. Des millions donc forcément à travers le monde. L’Église catholique compte plus de 600 000 évêques, prêtres, diacres et autres religieux. Parmi eux, certains abusent d’enfants. D’autres sont complices de ces actes. Que ce soit par leur silence ou par leurs tours de passe-passe. Le protocole est simple: extirper le coupable de la zone dangereuse, le mettre au frais quelque part, puis le réintégrer ailleurs en toute discrétion, quelqu’un étant chargé de calmer l’affaire, éventuellement avec de l’argent…

Le documentaire d’Helmar Büchel ne parle pas de la foi. Il parle de l’Église, de ses abus et de son échec dans la protection des plus vulnérables. La faute à une structure mafieuse et à des comportements aussi criminels que ceux des pédophiles. Au Vatican, siège du silence et de la dissimulation systématique. Aux États aussi et à leur passivité complice. Les abus sexuels sont une question de pouvoir et d’accès aux victimes, mais aussi de contrôle. Or, l’indifférence à l’égard des victimes est presque totale. En Allemagne, il a fallu attendre 2010 pour briser le tabou, lorsque d’anciens élèves d’un collège catholique berlinois ont révélé avoir été agressés par des pères jésuites. Un scandale qui en a soulevé d’autres. Comme ces abus sur des enfants de chœur âgés pour la plupart de 8 à 14 ans. La justice laïque bavaroise n’a pas été très regardante. Rien que sur l’archidiocèse de Munich et Freising, un cabinet d’avocats a dénombré 497 victimes et 235 religieux catholiques violeurs, prédateurs sexuels. Ce ne serait que la pointe de l’iceberg… Sur ces 235, 40 ont continué de fonctionner en tant qu’aumôniers, toujours au contact d’enfants, souvent sans que les paroissiens soient avertis… Il n’en va pas autrement en France, où le père Preynat, responsable de la formation des scouts en banlieue lyonnaise pendant 20 ans, a reconnu avoir abusé sexuellement de jusqu’à cinq garçons par semaine (ce qui représenterait entre 3 000 et 4 000 victimes). Ceux qui, comme le père Vignon, ont appelé à ce que chacun prenne ses responsabilités se sont retrouvés démis de leurs fonctions et exilés dans le Vercors, une des régions les plus reculées du pays. Victimes, religieux, avocats, théologienne et autre pédopsychiatre décortiquent l’une des plus grandes ignominies de notre époque (et elle dure depuis des siècles). Un documentaire nécessaire. Ce qui ne l’empêche pas de filer la nausée.