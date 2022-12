Abattoir 5 ou la croisade des enfants

“Billy Pilgrim s’est détaché du temps” et mène plusieurs vies, dont celle d’un soldat survivant au bombardement de Dresde en 1945. Un trauma rempli d’autres, les mêmes que ceux vécus par Kurt Vonnegut lui-même, pour un chef-d’œuvre de la littérature et de la contre-culture américaine publié en 1969, farouchement anti-guerre et longtemps honni des élites. Le voilà habilement adapté en graphic novel sans trop perdre de la langue, unique et corrosive, de Vonnegut.

De Ryan North et Albert Monteys d’après le roman de Kurt Vonnegut, éditions du Seuil et du Sous-sol, 192 pages. Prix: 23 euros.