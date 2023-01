Ab-Soul revient avec “Herbert”, six ans après « Do What Thou Wilt »

C’était au début des années 2010. Les oreilles des amateurs de hip-hop US étaient alors tout entières tournées vers la côte Ouest. À côté de la trap d’Atlanta s’y manigançait un renouveau rap incarné par les quatre mousquetaires de Black Hippy. Un supergroupe composé d’Ab-Soul, Jay Rock, Schoolboy Q et Kendrick Lamar. On connaît la trajectoire spectaculaire que ce dernier a accomplie entretemps. Pour ses camarades, ce fut plus erratique. Le cas d’Ab-Soul, en particulier, n’a jamais été simple. Quelques semaines avant la sortie de son premier véritable album, Control System (2012), il perdait par exemple sa petite amie, la chanteuse Alori Joh, suicidée à l’âge de 25 ans. Il a aussi dû régulièrement composer avec la dépression, des addictions et des soucis de santé. Il aura ainsi fallu six ans pour voir Ab-Soul donner un successeur à Do What Thou Wilt. Sa pochette et son titre -le prénom de celui que l’état civil connaît sous le nom de Herbert Anthony Stevens IV- suggèrent une nouvelle mise à nu. “2021 was the worst year”, explique ainsi Ab-Soul sur Positives Vibes Only. “But all I do is persevere”, annonce-t-il. Il le fait en enchaînant les productions 4 étoiles, de l’ouverture soulful de Message in a Bottle au boom bap de Gotta Rap. “Esso once said “hip hop is dead”/I must be a mummy rapping my ass off”, glisse-t-il sur Fallacy comme pour dégoupiller toute accusation de passéisme. Herbert ne tombe cependant jamais dans l’exercice rétro, variant les couleurs et les textures. Comme quand le rappeur se confie sur le morceau-titre, produit par James Blake, et sur lequel apparaît Kendrick Lamar. Certes, Herbert n’a pas forcément la profondeur psychologique de Mr. Morale. Cela ne l’empêche pas Ab-Soul de réussir son retour avec un album enchaînant les titres marquants.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.