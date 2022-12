À vue d’œil (Connect)

“Oh la la, mais c’est un peu gore!”, s’est-on dit dès le début de À vue d’œil. Puis, au beau milieu de cette scène de chirurgie artisanale -les cinéphiles penseront peut-être au superbe Les Yeux sans visage de Georges Franju-, on s’est soudain souvenu que derrière cette minisérie sud-coréenne se cachait l’extravagant cinéaste japonais Takashi Miike. On aurait peut-être aussi dû lire le pitch, on aurait compris: Dong-Soo, jeune homme solitaire, chanteur amateur à ses heures, est soudain kidnappé par des trafiquants d’organes. Lorsqu’il se réveille, il lui manque un œil. Mais, surprise, il peut toujours y voir au travers… Évidemment, Dong-Soo va tout faire pour récupérer cet œil. En parallèle, la police enquête sur de mystérieux et terrifiants meurtres lugubrement qualifiés d’“artistiques”… Oh, on oubliait: Dong-Soo pourrait bien posséder une sorte de super-pouvoir légendaire. En effet, après une blessure, aussi grave soit-elle, son corps se régénère.

Pour ce qui est de l’ambiance et de l’esthétique, on pense au manga Death Note. Le scénario, justement adapté d’un manga, emprunte parfois des chemins surprenants: on s’étonnera par exemple que tous les personnages en sachent plus sur son étrange pouvoir que Dong-Soo lui-même; ou de l’importance donnée à la chanson postée par Dong-Soo sur YouTube, que d’ailleurs tout le monde reprend sans son accord (et mieux que lui…).

À vue d’œil est moins gore que Ichi the Killer, mais moins brillant qu’Audition (deux films fameux de Takashi Miike). Mais malgré une esthétique discutable (les effets spéciaux et le générique terminé aux feutres), force est d’admettre qu’on ne s’ennuie guère dans ce thriller fantastico-horrifique. Les rebondissements sont nombreux, les scènes d’action bien fichues, et, “oh la la” encore, le serial-killer arty est aussi méticuleusement morbide que Kevin Spacey dans Seven! Si on le pouvait, on ajouterait peut-être bien un demi-point à notre note finale…