À la télé ce soir : Mais qui es-tu Eddy?

Héros de bande dessinée, il apparaît dans Astérix chez les Belges. Il a des chansons et un jeu de l’oie à sa gloire. Puis aussi des timbres à son effigie. Il a été fait baron par Albert II. Verhofstadt l’a emmené avec lui en mission. Il a fait de la publicité pour Ariel, Banania et même des cigarettes. Il a aussi joué dans un film avec Kevin Costner et se retrouve cité dans Les Aventures de Rabbi Jacob… Eddy (Merckx bien sûr), c’est surtout 525 victoires en 1 500 courses, cinq Tours de France, cinq Tours d’Italie, un Tour d’Espagne, 27 classiques et trois championnats du monde sur route. Pour fêter les 50 ans de son record du monde de l’heure à Mexico (battu depuis), cette émission se promène dans la carrière du Cannibale. Avec l’aide du principal intéressé et de ses proches, les témoignages de sa famille et de ses amis, de Paul Van Himst, Jacky Ickx, Philippe Gilbert, Remco Evenepoel et Pierre Arditi, elle raconte les qualités physiques, la volonté de gagner, les entraînements d’une rare intensité. Mais aussi les coups durs, les chutes et les accusations de dopage. L’exclusion du Giro, la mort d’un de ses entraîneurs et le climat anti-Merckx de 1975, quand on lui lançait des pierres et des insultes depuis le bord de la route… Juste dommage que Jean-Michel Zecca se mette ainsi en scène et soit autant présent à l’écran.

