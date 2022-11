À la télé ce soir | Les Hauts de Hurlevent: amour, haine et vengeance

Elle est quand même bien ficelée et pensée cette collection documentaire d’Arte consacrée aux chefs-d’œuvre les plus brûlants et transgressifs de la littérature. La quatrième saison des Romans du scandale s’ouvre sur Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë. Chez les Brontë, il y a Charlotte, l’ainée ambitieuse, autrice de Jane Eyre. Anne, la discrète, qui écrivit Agnes Grey. Et Emily, l’énigmatique, la créatrice du plus étrange des romans d’amour… À sa sortie, singulier et complètement nouveau, Les Hauts de Hurlevent sidère la critique. C’est à la fois un conte d’amour et de mort. Une histoire cruelle, débridée, incontrôlable. Elle met en scène les sentiments amoureux qui lient Catherine et Heathcliff, le “bâtard adopté”. Puis l’implacable vengeance de ce dernier. Passion maudite, violence sadique. Hurlevent n’est pas qu’un roman d’amour, c’est aussi une formidable histoire de haine. Nourri par la biographe des sœurs, la conservatrice du musée Brontë ou encore l’écrivain britanno-christophien Caryl Phillips, et par des extraits de films (il a été porté plus de 50 fois à l’écran), des passages lus et des images animées, le documentaire de Mathilde Damoisel raconte le livre et celle qui l’a écrit. Obligée comme ses frangines de se planquer sous des noms masculins à une époque où les autrices n’étaient pas jugées sans préjudice. Lorsque l’identité d’Emily a été révélée après sa mort par Charlotte, les points de vue sur le roman ont d’ailleurs changé. Il a même un temps été considéré comme inacceptable…

Documentaire de Mathilde Damoisel. À voir ce mercredi soir à 22h55 sur Arte. 8