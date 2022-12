À la télé ce soir : Les Fiancées en folie

Son impassibilité lui avait valu d’être désigné comme “l’homme qui ne rit jamais”. Mais s’il conservait en toute circonstance un “visage de pierre” (autre surnom de l’époque), son génie comique s’épanouissait de formidable manière à l’heure de gloire du burlesque. Ainsi de ce Seven Chances (Les Fiancées en folie pour la sortie francophone) vieux de presque un siècle mais qui conserve aujourd’hui encore un rare élan, une inventivité permanente, une efficacité extrême. Présent devant comme derrière la caméra, Buster Keaton interprète un jeune célibataire sans le sou mais qui hérite soudain d’une fortune de 7 millions de dollars venue de son grand-père. Une condition est mise à cet héritage: il doit se marier avant 19 heures, le jour de ses 27 ans. Et c’est justement aujourd’hui son anniversaire! On imagine la course contre la montre sentimentale qui va suivre… Keaton mène sur un rythme qui s’accélère ce suspense semé de trouvailles hilarantes et de cascades improbables, effectuées par le comédien en personne.



