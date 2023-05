Neuf cinéastes à ce jour, dont les frères Dardenne, ont été doublement palmés sur la Croisette. Lors de la 76e édition du Festival de Cannes qui s’ouvre ce mardi, ils seront cinq à tenter de décrocher une deuxième voire une troisième Palme d’or. Qui sont-ils?

La sélection officielle de la 76e édition du Festival de Cannes comporte son lot d’habitués de la Croisette. Cinq réalisateurs tenteront au cours de la quinzaine de décrocher une nouvelle Palme d’Or. Le palmarès sera dévoilé le samedi 27 mai.

1. Wim Wenders

En 1984, Wim Wenders décrochait la Palme d’or pour Paris, Texas, un drame marqué par les présences à l’écran de Harry Dean Stanton et Natassja Kinski et la musique de Ry Cooder. Le choix du jury présidé par Dirk Bogarde semblait alors une évidence. Cette année, le réalisateur allemand revient dans la compétition officielle avec Perfect Days, film tourné au Japon avec Kôji Yakusho dans le rôle-titre.

2. Nanni Moretti

En 2001, La Chambre du fils émouvait le festival cannois. Dans ce drame sobre et bouleversant sur la perte d’un enfant et le deuil, Nanni Moretti excellait derrière et devant la caméra. En 2023, l’Italien est de retour sur la Croisette pour défendre Il sol dell’avvenire, comédie satirique et politique.

3. Ken Loach

Ce ne sera pas une deuxième mais bien une troisième Palme d’or que compte décrocher le vétéran Ken Loach. Le spécialiste du film social britannique a en effet été sacré en 2006 avec Le vent se lève (The Wind That Shake the Barley), ayant pour contexte la guerre d’indépendance irlandaise, et en 2016 pour Moi, Daniel Blake (I, Daniel Blake). Le cinéaste n’abandonne pas sa fibre engagée avec The Old Oak, histoire d’une localité du nord-est de la Grande-Bretagne marquée par le chômage et qui s’apprête à accueillir des réfugiés syriens.

4. Nuri Bilge Ceylan

C’est Jane Campion, présidente du jury cannois en 2014, qui remettra la Palme d’or au réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan pour son film Winter Sleep. Une surprise pour certains, pas pour l’envoyé spécial de Focus Vif. Cette année, le cinéaste revient avec Les Herbes sèches qui revient sur le parcours d’un enseignant accusé d’abus sexuels par une élève.

5. Hirokazu Kore-eda

Dans Une affaire de famille, Hirokazu Kore-eda confirme son talent à travailler les motifs de la famille. Le drame remportera le Festival de Cannes en 2018. Présenté cette année sur la Croisette, Monster aborde ces mêmes thématiques. Comment le réalisateur japonais les renouvelle-t-il? Réponse dans les jours à venir.

