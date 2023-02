Un attaché commercial sans ambition, sa femme frustrée et un comptable schizophrène s’obstinent à vouloir sauver Tokyo d’un tremblement de terre et à redonner ainsi un sens à leur vie. Le réalisateur Pierre Foldes adapte l’une des plus célèbres nouvelles de Haruki Murakami. Un long métrage à découvrir dans le cadre du festival Anima le samedi 18 février à 19 heures au studio 4 de Flagey.

