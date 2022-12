007: The Daniel Craig 5 – Film Collection

En endossant les habits de 007 en 2006 pour Casino Royale, Daniel Craig faisait entrer Bond dans une nouvelle dimension, l’ancrant, plus que ses prédécesseurs, dans l’air dur et anxiogène du temps, pour en faire un héros d’action contemporain, sacrifiant au passage une partie de la mythologie et du folklore bondiens, ravalés au rang de gadgets. Une mue qu’allaient confirmer l’efficace Quantum of Solace, les crépusculaires Skyfall et Spectre (signés tous deux par Sam Mendes) et enfin No Time to Die, 25e et dernier film en date de la série. Et clairement un épisode de transition, la succession de Daniel Craig étant désormais ouverte. En attendant quoi, ses quinze ans de service au MI6 font l’objet d’un imparable coffret de 5 DVD.

