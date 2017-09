Les musts de la rentrée musique

BOOBA Titre et date de sortie non communiqués.

Entre deux clashs, malgré une concurrence de plus en plus acérée et une scène rap francophone de plus en plus diversifiée, le duc de Boulogne continue d'occuper le terrain. Cet été, Booba a même démontré qu'il pouvait jouer les têtes d'affiche de festivals (aux Ardentes, par exemple). Deux ans après Nero Nemesis, qui présentait pour la première fois le phénomène Damso, le rappeur a commencé à distiller les éléments d'un probable nouvel album: sa pochette notamment, inspirée de la série Game of Thrones, et un titre: Trône.

U2 Songs of Experience, chez Universal. Date de sortie non communiquée

D'Eminem aux Killers en passant par Taylor Swift, les blockbusters ne manqueront pas cet automne. Dans cette catégorie, on peut encore placer les vétérans de U2. Si le groupe a récemment cédé à la nostalgie en repartant sur les routes rejouer The Joshua Tree, best-seller vieux de 30 ans, il l'a fait avec assez de panache que pour éviter le simple rabâchage. Avec un peu de chance, l'exercice aura peut-être même permis de relancer la bande à Bono qui, après le calamiteux Songs of Innocence, en 2014, pense livrer Songs of Experience d'ici décembre.

MELANIE DE BIASIO Lilies, chez Pias. Sortie:06/10. En concert le 17/12, à l'AB, Bruxelles.

Depuis la sortie de l'album No Deal en 2013, la chanteuse/musicienne jazz a connu un parcours assez ébouriffant. Le disque lui a permis d'obtenir la reconnaissance de la critique et du public, aussi bien au Sud qu'au Nord du pays -ce qui a valu par exemple à la Carolo de se retrouver à l'affiche d'un festival comme Rock Werchter. Mieux encore: son jazz ténébreux, toujours entre chien et loup, a réussi à trouver un écho à l'international -que ce soit sur le plateau de Jools Holland sur la BBC ou les shows radio du tastemaker Gilles Peterson. Après l'EP Blackened Cities, longue impro de 25 minutes publiée l'an dernier, Melanie De Biasio reviendra le 6 octobre prochain avec Lilies, dont les deux premiers singles, très réussis, semblent annoncer le retour à des morceaux resserrés.

THE NATIONAL Sleep Well Beast, chez 4AD. Sortie:08/09. En concert (complet), les 30 et 31/10, à Bozar.

Si le mot intégrité veut encore dire quelque chose en rock, The National est peut-être le groupe qui l'incarne aujourd'hui le mieux. Lentement mais sûrement, disque après disque, le band américain a conquis public et critique sans jamais perdre de son élégance. Il l'a encore prouvé avec le premier single de son nouvel album, Sleep Well Beast: lâché en mai dernier, The System Only Dreams in Total Darkness démontrait à nouveau qu'il est possible de jouer l'euphorie sans forcément viser l'hymne pour stade. Ou de glisser du politique sans tomber dans les grands discours. Septième référence d'une discographie quasi sans faute, Sleep Well Beast sera accompagné d'une tournée mondiale. Elle passera par le Bozar de Bruxelles, pour deux dates événementielles qui ont affiché complet en quelques minutes à peine.

CHARLOTTE GAINSBOURG Titre et date de sortie non communiqués.

De Beck à Air en passant par Jarvis Cocker, Charlotte Gainsbourg a toujours su bien s'entourer. Pour son cinquième album, prévu pour la fin octobre, la comédienne a fait équipe avec le producteur électro Sebastian et a pu compter sur la participation de Guy-Manuel de Homem-Christo, moitié de Daft Punk, ainsi que d'une compo signée Paul McCartney! Ce n'est pas tout: Charlotte Gainsbourg a écrit plusieurs titres en français dans le texte, une première pour celle qui a toujours eu peur de la comparaison avec les chansons de son père.

GIRLS IN HAWAII Nocturne, chez Pias. Sortie:29/09. En concert, e.a., les 04 et 05/12, à l'AB, Bruxelles.

Les premiers concerts donnés par les Girls in Hawaii cet été (au Pukkelpop ou aux Feerieeën bruxelloises) en ont surpris plus d'un. Si le groupe bruxellois a changé de batteur, il a encore davantage modifié ses envies et sa couleur de son, donnant plus de place aux synthés. Une manière de confirmer qu'Everest, en 2013, n'était pas que l'album du grand retour, mais aussi celui d'une mue. Avec Nocturne, à nouveau produit par Luuk Cox, elle pourrait bien s'accélérer pour un groupe plus libre que jamais.

ÉTIENNE DAHO Blitz, chez Virgin/Mercury/Universal. Sortie:novembre.

Attendu pour novembre (après un premier single, Les Flocons d'été, annoncé ce 1er septembre), Blitz constituera le 11e album d'un artiste qui ne semble pas vieilli mais seulement prendre de l'âge et de la hauteur. À 61 ans, Étienne Daho est plus que jamais une icône dans le paysage hexagonal, l'un des premiers à avoir réellement donné une identité française à la pop. Aujourd'hui, il continue encore et toujours d'être cité par la jeune génération. À côté de ce nouvel album annoncé comme "audacieux" par Le Monde, Daho aura d'ailleurs droit à une exposition à la Philharmonie de Paris. Intitulée Daho l'aime pop, elle sera inaugurée début décembre et verra le chanteur commenter quelque 200 photos retraçant "chronologiquement et subjectivement la trajectoire de la chanson populaire".

BECK Colors, chez Universal. Sortie:13/10.

En 2015, à la surprise générale, Beck remportait trois Grammys, dont celui du meilleur album, pour Morning Phase. Pas mal pour un artiste qu'on pensait un peu perdu, et qui retrouvait pour le coup la grâce acoustique de son chef-d'oeuvreSea Change. Au même moment, Beck lançait un autre chantier, plus foutraque. Tout au long de ces deux dernières années, on a déjà pu en avoir un aperçu, avec notamment les titres Dreams, Wow, Up All Night ou encore Dear Life. Lâchés en éclaireur, ils annoncent un 13e album pop alléchant, intitulé Colors.

ESPERANZA SPALDING Exposure.

Récemment nommée professeur à l'Université de Harvard, Esperanza Spalding ne compte pas pour autant lâcher la musique. Au contraire. La musicienne jazz/soul, auteure l'an dernier de l'étourdissant Emily's D + Evolution, s'est fixé un nouveau défi. Le 12 septembre prochain, elle se lancera dans l'écriture et l'enregistrement de son nouvel album. Partant d'une page blanche, Spalding s'est donné 77 heures pour boucler le disque. Intitulé Exposure, sa confection sera diffusée en live sur Facebook.

ST. VINCENT Titre et date de sortie non communiqués

Récemment, Annie Clark -alias St. Vincent- est encore montée sur scène déguisée en cuvettes de WC... Une preuve supplémentaire du caractère à la fois -comment dire- intrépide de la New-Yorkaise née au Texas, et surtout de son humour pince-sans-rire. En 2014, elle sortait un 4e album éponyme, récompensé aux Grammys dans la catégorie "best alternative album". Depuis quelques mois, elle a commencé à lâcher une série d'indices sur un disque prévu cet automne, qui devrait prendre à nouveau une direction inédite.

IBEYI Ash, chez XL Recordings. Sortie:29/09. En concert le 07/12, au Depot, Louvain.

À même pas 20 ans, Lisa et Naomi Diaz se retrouvaient signées sur le prestigieux label anglais XL Recordings et sortaient un premier album sous le nom d'Ibeyi. Nées à Paris, les deux soeurs jumelles y évoquaient notamment les racines cubaines paternelles (le musicien Anga Diaz), dans une sorte d'afro-soul électronique assez intrigante que pour combler ici et là quelques moments plus creux. Deux ans plus tard, Ibeyi enchaîne déjà avec l'album Ash, plus consistant, où l'on retrouve notamment le saxophone de Kamasi Washington.