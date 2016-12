Les 100 meilleurs singles de 2016 selon Focus

[La playlist intégrale sous le top 20, écoutable avec YouTube, Spotify et Deezer]

20. Damso - BruxellesVie

Ça démarre comme un indicatif de la Stib. Au milieu de la Grand-Place, Damso balance son flow défoncé. Sous le soleil, les délires trash et une certaine vision de BX - "Tu bouffes chez Exki, je bouffe chez mère Malou". Les attentats? "Eh! Ferme ta gueule journal télévisé/Le monde entier se fait daeshiser". Il y a 15 jours, le rappeur a reçu un disque d'or en France. Comme quoi, en 2016, on ne s'est pas échangé que des fiches de renseignements entre Bruxelles et Paris...

19. Soft Hair - Lying Has to Stop

La collaboration entre Connan Mockasin et Sam Dust (Late of the Pier, LA Priest) était dans les tiroirs depuis déjà six ans. L'attente n'aura pas été vaine: kitschissime à souhait, Soft Hair assume complètement son côté freak, et marie pop synthétique et envolées psychédéliques avec brio.

18. Bruno Mars - 24K Magic

Guess who's back again?Bruno Mars et sa bande refont le coup d'Uptown Funk. En mieux. Un braquage rétro-funk à la Ocean's Eleven, un peu couillon certes, mais complètement jouissif.

17. James Blake ft. Bon Iver - I Need A Forest Fire

Le genre de collaboration qui sonne comme une évidence. Le falsetto country-folk de l'Américain Bon Iver rencontre les lamentations mélancoliques de l'Anglais James Blake. Beau!

16. Booba - DKR

Booba en mode Afrique, sur les traces de son paternel sénégalais. Booba sur l'île de Gorée. Booba qui sample de la kora et cite Toumani Diabaté. Booba aux portes du hit grand public. Ou, dit autrement, Booba et "sa capacité unique à réinventer ses univers musicaux" (dixit... Pascal Nègre). Bref, Booba comme jamais...

15. Radiohead - Burn the Witch

Quatre ans après The King of Limbs, le groupe de Thom Yorke annonce la sortie de son nouvel album en... effaçant toute présence en ligne. A Moon Shaped Pool sortira quelques jours plus tard, annoncé par ce limpide single éclaireur qui dénonce au passage les politiques isolationistes et anti-migrants à un mois du Brexit...

14. Angel Olsen - Shut Up Kiss Me

Il y a deux ans, l'Américaine était révélée au grand public grâce à l'impeccable Burn Your Fire For No Witness: on tombe immédiatement amoureux. Aujourd'hui, quand elle revient et nous chante Shut Up Kiss Me, on fond littéralement...

13. King Gizzard & the Lizard Wizard - Gamma Knife

Ils sont en compétition directe avec Ty Segall et Thee Oh Sees dans la grande bataille de celui qui sortira le plus de disques par an. Changent de style (presque) à chaque coup. Pour le coup, Nonagon Infinity marque un retour aux "racines" garage/kraut du groupe australien, tous voyants dans le rouge.

12. Metronomy - Old Skool

Si chaque sortie de Joseph Mount est une fête en soi, ce Summer 08 en forme de retour aux sources, concocté en solo, était une vraie bonne surprise. Clippé par Quentin "Mr Oizo" Dupieux, Old Skool est une preuve de plus que Metronomy a su rester un groupe cool malgré que la scène new rave ait fait long feu.

11. Rihanna ft. Drake - Work

Pas un top 100 des singles envisageable sans Riri. Work n'est peut-être pas le meilleur morceau du très sous-estimé Anti. Mais avec son refrain imparable, ses influences carribéennes, et l'apparition du Drake, il résume assez bien un certain zeitgeist pop.

10. PJ Harvey - The Community of Hope

Non seulement Polly Jean a sorti cette année son disque le plus intéressant depuis un moment, mais The Hope Six Demolition Project est plus qu'un simple album, ayant puisé son inspiration lors de voyages au Kosovo, en Afghanistan et dans la banlieue junkie de Washington DC. Réhabilitant le saxophone, elle donnera également l'un des concerts les plus mémorables de la dernière édition de Rock Werchter.

9. Kanye West - Ultralight Beam

Troll numéro un de la planète pop, Kanye West aura fini par être rattrapé par ses outrances. Ouvrant The Life Of Pablo, sorti en début d'année, le gospel d'Ultralight Beam reste pourtant une méditation lumineuse, aussi décousue que touchante, ponctuée brillamment par la partie de Chance the Rapper. LE morceau soul de 2016.

8. Leonard Cohen - You Want it Darker

Grailleuse, caverneuse, la voix de Cohen semble déjà être passée de l'autre côté. Sur I Want It Darker, qui ouvre son ultime album, le poète annonce, soutenu par des choeurs masculins, "I'm ready, my Lord". Tout là-haut, il y en Un qui l'a pris au mot...

7. Solange - Cranes in the Sky

En 2016, Solange Knowles a montré qu'elle n'était pas simplement une version indie alternative de Beyoncé, réussissant à faire entendre sa voix personnelle dans la conversation sur la question afro-américaine. Y compris en y mêlant l'intime, comme sur Cranes in the Sky, beat entre ciel et terre, miel vocal à la Minnie Ripperton.

6. The Lemon Twigs - I Wanna Prove to You

Ils ont 17 et 19 ans, des tronches à coucher dehors, et abordent le songwriting d'une manière étonnament précoce même s'ils font dans la musique "de vieux" (on pense tout de suite aux Beatles, aux Beach Boys ou à Bowie). Pas étonnant qu'un Foxygen ait voulu s'associer à eux pour l'enregistrement de Do Hollywood...

5. A Tribe Called Quest - We the People...

Come-back flamboyant, We Got it from Here... Thank You 4 Your Service fut surtout l'un des disques les plus vibrants de l'année. Sirènes hurlantes, beat qui fracasse, flow vindicatif: en 2017, quand le peuple prendra les barricades, lassé de ce monde qui part en sucette, le DJ lancera We the People d'ATCQ...

4. Travis Scott ft. Young Thug, Quavo - Pick Up the Phone

Pas chien, Travis Scott invite les camarades Young Thug et Quavo (Migos) pour une rencontre au sommet. Résultat: le morceau pimpin de 2016, petite sucrerie quasi pop aussi roublarde qu'irrésistible.

3. Car Seat Headrest - Drunk Drivers/Killer Whales

Après avoir bricolé douze disques (dont une compilation) avant son 23e anniversaire, le geek prolifique Will Toledo fait dans le chef-d'oeuvre 90's pour son treizième essai, Teens of Denial. Pas de bol: une semaine avant sa sortie, une embrouille juridique avec Ric Ocasek condamne 10.000 vinyles et CD au pilon.

2. Roméo Elvis ft. Caballero - Bruxelles arrive

Sur une production piquée à G-Easy, Roméo Elvis signe un buddy movie made in BX, avec les potos Caballero (en feat), Jeanjass, L'Or du commun, Seyté, Stikstof, Dvtch Norris, etc. Au menu, dab, headbanging et "alligator dans le bendo" pour l'un des hymnes d'une nouvelle scène belgo-rap enfin décomplexée par rapport à son voisin français.

1. David Bowie - Lazarus

2016, si elle a été l'année de toutes les horreurs, aura surtout été l'année Bowie. L'artiste caméléon, visionnaire, a envisagé son départ comme une oeuvre d'art à part entière, avec un album sortant à nouveau des sentiers battus, Blackstar, et un single, Lazarus, assorti de ce clip prémonitoire, paru trois jours avant sa mort.

La suite du classement, par ordre alphabétique, sous la playlist: