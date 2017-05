Le bassiste de Grandaddy, Kevin Garcia, est mort

"Il n'y a pas de mots assez justes pour exprimer ce que nous voudrions dire, pleure Grandaddy sur sa page Facebook. Nous sommes complètement dévastés de devoir annoncer que notre ami Kevin Garcia est décédé cet après-midi. Il a succombé des suites d'un AVC. Nous avons pu lui dire au revoir et il est parti entouré de ses amis proches et de sa famille, ici à Modesto."

Garcia a été l'un des membres fondateurs de Grandaddy, dans lequel il a joué de la basse depuis ses 15 ans. Le groupe californien a sorti quatre albums (Under the Western Freeway, 1997, The Sophtware Slump, 2000, Sumday, 2003 et Just Like the Fambly Cat, 2006), avant que son chanteur Jason Lytle ne claque la porte et poursuive l'aventure en solo. Mais le groupe s'est reformé cinq ans plus tard, pour une tournée à laquelle Kevin Garcia a également pris part. Cette tournée de reformation aura finalement conduit à l'album Last Place (2017), enregistré avec le line-up originel, que nous n'hésitions pas de qualifier d'"intime, touchant et humain", rappelant "ce bon vieux temps où vous écoutiez encore Radio 21 et regardiez toujours MTV".

En avril dernier, Kevin Garcia était encore sur la scène de l'Ancienne Belgique au côté de Jason Lytle & co. pour un concert à guichet fermé. Cet été, Grandaddy devrait normalement passer par le festival de Dour. S'il viendra sans Garcia ou s'il annulera sa tournée reste encore inconnu. "Nous en dirons plus dans les jours à venir, conclut le groupe dans son message sur Facebook. Pour le moment, nous faisons notre deuil à quatre."