Jezebel, le nouveau single envoûtant de Leonore

Après leur album Phoenix sorti fin 2015, les Bruxellois de Leonore reviennent avec Sub Rosa, leur prochain EP dont Jezebel constitue le premier extrait. Avide de changement, Chloë Nols a cette fois-ci changé de musiciens et laisse de côté le folk de son premier album. "Même si j'aime toujours cet album, j'étais motivée de grandir et de franchir des frontières. J'étais de plus en plus attirée par une musique plus grandiose et une énergie plus forte. Je voulais expérimenter avec un contraste entre cette musique large et ma voix plutôt fragile."

Inspirée par sa vie mais surtout par la vie, celle qui a toujours écrit et chanté a voulu creuser au plus profond d'elle-même pour sortir Sub Rosa. "Dernièrement je suis inspirée par des questions comme 'Je suis qui?'ou 'Je viens d'où?'. Je ressens que je ne me connais pas toujours moi-même et ça me fait un peu peur... C'est pour ça que j'ai choisi le titre Sub Rosa, qui veut dire 'ce qui est caché', en latin. Je chante souvent des choses qui sont cachées en et autour de moi."

Dans Jezebel, Chloë Nols chante l'amour. "La chanson raconte l'histoire d'une femme qui aime tellement son amant qu'elle le lâche quand elle ressent qu'il n'est pas prêt pour une chose tellement grande et dangereuse qu'est l'amour. Lui, voit son amante comme une femme dangereuse, décrite comme une femme dangereuse et séductrice. Jezebel est inspiré légèrement par quelque chose que j'ai vécu. Je suis convaincue que le vrai amour rend libre. L'autre n'est pas là pour remplir un vide en toi, mais comme un miroir pour grandir et on peut choisir de juste célébrer l'amour ensemble, sans angoisse, sans contrôle."

Fière de l'évolution de Leonore, la chanteuse veut continuer dans cette voie. "Je veux juste partager quelque chose et continuer à grandir. J'ai fait beaucoup moi-même dans ce projet et je suis fière d'avoir tellement grandi. J'aime chanter et je remarque que ma voix et mes chansons touchent certaines personnes, et ça me fait plaisir."

La release party de Sub Rosa aura lieu à la Pianofabriek de Bruxelles le 29/03

Plus d'infos https://www.leonoreband.com/

Guillaume Scheunders