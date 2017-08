Jeu, set et match: Rince-Doigt fait ses adieux en musique

"It's better to burn out than to fade away. My my, hey hey." Alors qu'ils commençaient seulement à se faire un nom après trois ans d'activité, les gars de Rince-Doigt ont décidé de prendre Neil Young au pied de la lettre en mettant un terme à leur aventure commune. Le refrain est connu: les trois Bruxellois ont décidé "de se concentrer sur d'autres projets", notamment celui du batteur, Glass Museum, finaliste du dernier Concours Circuit.

Mais pas question de se quitter sur une note triste: la séparation du groupe sera l'occasion de dévoiler un premier album, Croisière annulée, prévu pour le 27 octobre chez Luik Records, qui sera assorti d'une mini-tournée automnale de clubs wallons (Salon, Rockerill, Belvédère, KulturA...) avec pour point d'orgue une release party à l'Atelier 210, le 29 octobre.

Balle de match, c'est le titre du premier extrait de ce disque qu'on vous dévoile ici en exclu. "Balle de match"? Belle métaphore d'un groupe qui s'apprête à rendre son dernier souffle... Ici, comme pour la plupart de ses morceaux, Rince-Doigt est parti d'une image, d'un concept à mettre en sons. "Et si on construisait un morceau comme une finale de Roland Garros?" est donc la question de départ d'une plage jouette et aérienne, qui s'amuse à renvoyer la balle d'un côté à l'autre du court où les loops du guitariste servent de filet.

Balle de match restera donc aussi l'une de leurs dernières incursions dans le monde de la titraille WTF chère au math rock: aux côtés de Dirk Frimout et Monoi Monoi, on rappelle que Rince-Doigt est déjà l'auteur, sur son précédent EP Plinth, de Giboulée de cobras et Latéral coup de pied... Pas de doute, le groupe n'emportera pas son sens de l'autodérision dans sa tombe!