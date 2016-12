Focus Brolcast vs Goûte Mes Disques: best of 2016 de la musique, des concerts et des morts

Pour ce dernier Focus Brolcast de 2016, DJ Kwak et Serge Coosemans reçoivent Jeff Lemaire, l'un des patrons du site de critiques musicales Goûte Mes Disques. Et comme c'est la fin d'une année à la fois très riche et très horrible pour le monde musical, quoi de plus normal que de se lancer dans une grande et longue discussion sur le mode "best & worst of" des 12 mois écoulés.