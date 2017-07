En images: les Ardentes de Chloé Liradelfo et Hugo Boutry, étudiants au 75

Chloe Liradelfo est Bruxelloise d'origine italienne. Elle vient de finir sa dernière année d'études en photographie et aimerait faire de la photo un métier, journalistique artistique. Son but est de faire une observation de notre monde avec une petite note d'ironie et de poésie. https://liradelfochloe.wixsite.com/photographie

Né à Amiens, en France, où il a brièvement étudié le graphisme, Hugo Boutry s'est installé à Bruxelles il y a trois ans. À travers la pratique de la photographie, il vise à offrir une vision inédite et ludique de la vie quotidienne, en soulignant l'étrange beauté qu'il trouve dans l'ennui et la solitude, en apportant toujours un grand soin aux images. www.hugoboutry.com- www.instagram.com/hugobouty