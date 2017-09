En images: dans l'intimité des coulisses de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège

"Lors d'un évènement, je suis toujours attiré par le côté que l'on ne voit pas. C'est presque un automatisme chez moi, je préfère voir une scène se construire plutôt que le show en lui-même", explique le photographe d'influence documentaire Anthony Dehez qui s'apprête à inaugurer son expo Backstage à la Salle Philharmonique de Liège.

Par son travail, le photographe entend déjouer les caricatures qu'on se fait des musiciens classiques ("le chef d'orchestre éternel insatisfait, le soliste répétant cent fois sa phrase musicale, etc."). Sur certains de ses clichés, on peut les voir répéter les uns à côté des autres dans une apparente cacophonie, mais ils sont tellement concentrés sur leurs instruments qu'ils arrivent à faire abstraction de ce qui se passe autour d'eux. C'est, entre autres, le genre de scène qu'on peut découvrir à l'exposition Backstage, organisée en partenariat avec l'OPRL et installée durant toute la saison 2017-2018.

Backstage, du 21 septembre 2017 au 30 juin 2018 à la Salle Philharmonique de Liège (accès durant les heures de concerts). www.oprl.be