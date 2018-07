Elvis Costello lutte contre un cancer

Elvis Costello et "The Imposters" ont pourtant joué lundi et mardi à guichets fermés au Rivierenhof à Anvers.

"Il y a six semaines, mon spécialiste m'a appelé et m'a dit "Tu dois commencer à jouer à la loterie". Il avait rarement, ou peut-être jamais, vu une tumeur si petite et agressive mais qui pouvait être éliminée par une simple opération" écrit Costello sur son site web. "J'étais ravi et soulagé de savoir que la tournée européenne de cet été pouvait être maintenue".

Le chanteur explique qu'à la suite d'une opération comme la sienne, il est recommandé de suivre une convalescence de trois à quatre semaines mais qu'il était difficile d'évaluer comment son corps réagirait sur scène pendant une heure trente à deux heures de concert par soir.

"J'aimerais remercier mes amis qui m'ont soutenu hier soir à Amsterdam, mais aussi à Anvers, Glynde et au Newscaslte city hall (Royaume-Uni)", écrit-il encore. "Psychologiquement, j'étais prêt pour la tournée mais je dois maintenant abandonner puisque je suis conscient qu'il me faudra plus de temps qu'espéré pour me remettre sur pied. C'est pourquoi je dois annuler les autres concerts de ma tournée avec regret".

Sur son site, Costello s'excuse de décevoir ses fans et explique qu'il ne peut pas mettre sa santé en danger.

Six concerts étaient pourtant encore prévus : à Manchester, Pula (Croatie), Gras et Vienne (Autriche), Tysnes (Norvège) et à Rättvik (Suède).

Une tournée aux Etats-Unis et au Canada est planifiée en novembre et en décembre.