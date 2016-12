Daan, Nicolas Michaux, JeanJass et Mugwump nous ont concocté des playlists de Noël

Certains ont certainement déjà commencé les grandes manoeuvres. Pour tous les autres, ce n'est plus qu'une question de jours, voire d'heures: ça y est, le grand marathon des fêtes est annoncé! Comme tout exercice d'endurance, l'épreuve demandera de la constance, de la ténacité, et surtout une volonté de fer. Surtout ne rien lâcher. C'est que si la fête est un plaisir (et doit le rester), c'est aussi tout un art. Quasi une science, qui se joue autant dans l'assiette que dans le décor et l'ambiance. Et donc dans la bande-son de la soirée. Récemment, une étude -réalisée sur un panel de 8.000 personnes âgées entre 18 et 40 ans, et réparties sur huit pays européens- l'a démontré: quelque 85% des sondés estimaient que "la musique est le deuxième ingrédient le plus important d'un dîner réussi -après la nourriture". Par ailleurs, quelque 62% pensent que le repas a "meilleur goût si de la bonne musique passe en arrière-fond". Autant ne pas se louper donc. Précision tout de même: l'enquête en question a été commandée par... la marque de sound system Sonos, en collaboration avec Spotify...

N'empêche, l'enjeu est bel et bien là. Quelle musique passer entre la dinde et la bûche? Quelle sera la bande-son idéale pour attaquer les huîtres? Tout cela n'est pas anodin. D'autant que, avec la dématérialisation de la musique, tout le monde peut apporter désormais sa propre musique, stockée par exemple dans son smartphone. Il suffit d'une connection bluetooth pour pirater la playlist du maître de maison. Vous sentez venir l'embrouille? Le petit Jésus qui vole, et le repas qui dégénère, tout ça parce que l'ado de la maison a glissé du Booba entre deux Dean Martin? Pour vous éviter toute déconvenue, Focus a demandé à quatre artistes, dans quatre genres différents, de nous donner leur playlist idéale pour garnir la table de Noël. Non, ne nous dites pas merci.

Nicolas Michaux, la chanson française "dont vous n'aurez pas honte"

JeanJass, rappeur "Charlouze state of mind"

Mugwump, mix éclectique since 1996

Daan, dandy rock'n'lol