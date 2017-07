Blake et Mortimer, L'Incal, Thorgal... Les bandes dessinées qui feraient un carton au cinéma

Le choix le plus évident est bien entendu Blake et Mortimer tant les aventures de l'ancien pilote et du physicien nucléaire ont marqué la conscience collective. Avec son univers riche, son ambiance de film noir et ses intrigues complexes, nul doute que sa transposition à l'écran pourrait se faire sans heurt. Par trois fois les producteurs ont essayé d'adapter les histoires d'Edgard P. Jacobs. Par trois fois le projet a été abandonné. Des acteurs comme Kenneth Branagh, Hugh Laurie et John Malkovich ont tous été attachés aux rôles principaux. Pourtant, l'adaptation tarde pour le moment à se réaliser.

Si les Américains tombent en panne d'inspiration, au niveau des westerns la BD franco-belge a son lot d'histoires. Lucky Luke et Blueberry ont chacun eu droit à une version cinéma, mais ce n'est pas encore le cas de Durango. Le héros d'Yves Swolfs est un hommage appuyé aux westerns spaghetti. Le personnage titre est d'ailleurs modelé à partir de Jean Louis Trintignant dans Le grand silence. Chapeau à l'acteur qui se risquerait à interpréter un personnage si charismatique.

Alors que les séries épiques et moyenâgeuses n'ont jamais eu autant le vent en poupe, Thorgal pourrait bien faire sensation sur petit écran. Pourtant, le viking de Jean Van Hamme et Grzegorz Rosinski n'a pas encore eu le privilège d'être joué par un acteur de chair et de sang. Pour les fans, Thorgal est la série à adapter. Peu de BD font ainsi voyager, que ce soit sur terre, dans l'espace ou dans le temps... on se dit qu'Hollywood viserait dans le mille en adaptant les aventures de l'archer. En octobre de l'année passée, Florian Henckel von Donnersmarck, le réalisateur de La Vie des autres, annonçait qu'il avait acquis les droits d'adaptation pour en faire une série. Le projet semble au point mort depuis.

À partir du 21 septembre 2019, tous les jours à 13h13 il se produit un phénomène inexpliqué et inexplicable. Il s'agit là de l'accroche de la bande dessinée Prométhée. Un pitch intrigant pour une série qui, dans l'hypothèse où elle serait adaptée sur le petit écran, pourrait faire sensation sur une chaîne comme HBO. Une histoire haletante, une intrigue passionnante, des théories du complot mêlées à la science... Tous les éléments d'un grand feuilleton réunis.

Une autre évidence est L'Incal de Moebius et Jodorowsky. Les deux auteurs ont d'ailleurs des affinités avec le septième art puisqu'ils ont travaillé dans le domaine. Ensemble, où ils ont collaboré à une version de Dune qui ne verra finalement pas le jour, et séparément. Alejandro Jodorowsky a réalisé huit longs-métrages alors que le dessinateur français a été illustrateur sur Alien et Tron. L'Incal à tout pour devenir du grand cinéma : une intrigue complexe, des personnages attachants, un univers visuel intéressant... Nicolas Winding Refn avait un temps annoncé s'intéresser au projet avant de finalement y renoncer.

En ce moment Hollywood ne jure plus que par les aventures intergalactiques. Depuis 1998, la bande dessinée franco-belge propose une véritable guerre des étoiles avec Universal War. Cette série met en scène la Première Guerre mondiale. Pour développer cette guerre à l'échelle de la galaxie, un budget pharaonique est bien entendu nécessaire. Ses enjeux complexes pourraient freiner Hollywood d'en faire un film. Par contre une série à la Battlestar Galactica serait tout à fait envisageable. Star Wars, Valérian et Les Gardiens de la Galaxie n'ont qu'à bien se tenir...

Adrien Renkin