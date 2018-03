Quand le cinéma se retrouve dans les consoles de jeux

Il faut remonter à 1975 pour trouver les traces du premier jeu vidéo d'arcade inspiré d'un film. Il s'agissait du jeu Shark Jaws, une borne d'arcade inspirée par le grand succès Jaws de Steven Spielberg et éditée par Atari quelques mois après la sortie du film. Cette borne marquait le début d'une très longue série d'adaptations de films de cinéma en jeux vidéo.

Pour être plus précis, le nombre s'élevait en 2012 à 547 films adaptés, selon une étude de l'enseignant-chercheur Alexis Blanchet. Un nombre qui a dû continuer à monter en flèche depuis lors, avec notamment des jeux récents comme Star Wars Battlefront ou encore Mad Max. Aujourd'hui, 10% des jeux vidéo sont des adaptations de films. De 1975 à 2012, ces 547 films ont donné lieu à 2000 jeux vidéo. Les plus représentés étant évidemment les films à gros budget: sur les 100 films ayant engrangé le plus de bénéfices au box-office mondial, 64 ont été adaptés.

Un délai de plus en plus court

Autrefois, il fallait attendre un bon moment pour pouvoir devenir le héros de nos films préférés. Depuis les années 90, notamment avec la sortie de Jurassic Park en 1993, cette durée d'attente ne cesse de se raccourcir, et a même fini par s'inverser, la sortie de certaines adaptations précédant celle du film adapté. Par exemple, les jeux vidéo Harry Potter sont tous sortis avant la sortie en salles des différents opus. Ces adaptations, dites simultanées, concernent pas mois de 90% des films adaptés, très majoritairement produits par Hollywood.

Surtout des blockbusters hollywoodiens

Évidemment, les films qui bénéficient d'une adaptation en jeu vidéo sont rarement des films d'auteur français. Sur les 547 films adaptés jusqu'à 2012, 373 étaient américains et 95 des coproductions tournées en anglais avec des fonds majoritairement américains. Les 15% de films restant venaient d'Europe et d'Asie, et très peu d'Océanie ou d'Amérique Latine.

Des jeux cultes S'il est clair que la demande en termes de jeux vidéo a beaucoup évolué au fil des années, devenant de plus en plus élitiste et donc de plus en plus critique, l'histoire retiendra quelques-unes de ces adaptations, devenues cultes pour les enfants ayant grandi avec. En voici une courte sélection. Harry Potter 1, 2 et 3 Les enfants des années 90 s'en souviennent probablement tous, les jeux vidéo Harry Potter étaient extrêmement populaires au début du millénaire. Si les trois premiers étaient très appréciés, les suivants n'ont par contre pas eu le même accueil et ont fait un petit flop. La franchise aura aussi eu droit à une version Lego complètement ratée./ Le Seigneur des Anneaux: Le Retour du Roi Pour tous les fans de l'univers de Tolkien, c'était LE jeu à avoir. Dans ce jeu, vous pouviez incarner au choix un des héros de la Communauté de l'anneau, et revivre les aventures du troisième volet de la trilogie réalisée par Peter Jackson. En plus du gameplay, le jeu offrait également des cinématiques tirées directement du film. Golden Eye 007 Un FPS à la sauce du 007 cultissime sorti en 1997, soit seulement deux ans après le film. À cette époque, le jeu a été encensé par la critique et vendu à plus de huit millions d'exemplaires, ce qui fait de lui le troisième jeu le plus vendu sur Nintendo 64. Batman: Arkham City Se balader librement dans Gotham City déguisé en Batman, c'est le principe de la quadrilogie des nouveaux Batman créés par Warner Bros (Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins et Arkham Knight). Avec Arkham Asylum, c'est sûrement l'un des meilleurs jeux inspirés de l'univers de l'homme chauve-souris. Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast Sorti de l'univers de Star Wars, le jeu met en scène le jedi Kyle Katharn, après l'épisode VI de la saga (le jeu est sorti en 2002, bien loin de l'épisode VII sorti en 2015). Beaucoup de monde le considère comme le meilleur jeu inhérent à l'univers de Star Wars. À noter que Lego a également fait des jeux vidéo sur les trilogies, qui ont eu pour leur part beaucoup plus de succès que ceux d'Harry Potter.

Guillaume Scheunders