[Le film de la semaine] Cartas da guerra, de Ivo M. Ferreira

À l'origine de Cartas da guerra (Lettres de la guerre en vf), on trouve les lettres adressées par l'écrivain Antonio Lobo Antunes (Miguel Nunes) à sa femme enceinte restée au pays (Margarida Vila-Nova) alors que, jeune médecin de 28 ans, il avait été enrôlé en 1971 dans l'armée portugaise, engagée dans une guerre absurde en Angola. Se languissant d'elle, Antunes lui écrira des missives par centaines pendant les deux années que durera son service, qui racontent une histoire d'amour, mais aussi la solitude, l'attente et la peur, et jusqu'à la naissance d'un écrivain sur arrière-plan d'inventaire colonial. Énoncées en voix off par leur destinataire, ces lettres de toute beauté, écrites au confluent de la passion et la mélancolie, constituent aussi le fil narratif du film d'Ivo Ferreira, qui les accompagne d'images du front et de ses à-côtés filmées dans un somptueux noir et blanc. Singulier, le dispositif sert idéalement une oeuvre poétique et contemplative, méditation stylisée s'insinuant dans l'intimité épistolaire du couple tout en arpentant les traumatismes de l'Histoire et l'inconscient portugais. Soit un geste esthétique fort et, à l'instar du Tabu de Miguel Gomes qu'il évoque par endroits, une expérience proprement envoûtante, absorbant le spectateur au son et au rythme de la langue d'Antunes -quelque chose comme la saudade traduite en mots-, pour laisser une impression indélébile. Superbe!

De Ivo M. Ferreira. Avec Miguel Nunes, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira. 1h48. Sortie: 19/04. ****(*) >> Lire également notre dossier (interview d'Ivo M. Ferreira, panorama du cinéma portugais...) dans le Focus du 21 avril.