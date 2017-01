[Critique ciné] Nocturnal Animals, aussi glauque que violent

Sept ans après A Single Man, maîtresse adaptation de Christopher Isherwood habitée par Colin Firth et Julianne Moore, Nocturnal Animals consacre le retour au cinéma du styliste texan Tom Ford, au mélodrame vintage succédant le polar suffocant, inspiré ce dernier du roman Tony and Susan, d'Austin Wright. Le film débute sous le double signe de l'Amérique sophistiquée et de sa pendante trash, le temps d'un happening outrancier exhibant les paillettes et les chairs flasques de femmes obèses dans une galerie de Los Angeles. Soit la matrice d'un récit qui se déploie lorsque Susan Morrow (Amy Adams), la galeriste, reçoit un manuscrit de son ex-mari, Edward Sheffield (Jake Gyllenhaal), quitté sans ménagement 19 ans plus tôt pour faire sa vie avec un autre, plus en phase avec ses ambitions (Armie Hammer). Et de découvrir, sous l'intitulé Nocturnal Animals, un polar aussi glauque que violent se déroulant dans le Texas profond et faisant intimement écho à leur histoire, mise en abyme ayant le don de profondément la déstabiliser alors qu'elle commence à reconsidérer son existence.

Sans avoir l'évidence impérieuse de A Single Man, ce second long métrage vient toutefois confirmer l'insolence du talent de Tom Ford. Le réalisateur connaît ses gammes et signe un film noir d'une cruauté raffinée, suintant l'amertume sous son vernis glaçant et glacé -la texture évoque, par moments, le cinéma d'un David Lynch. Si la mécanique des correspondances est parfois appuyée à l'excès, l'ensemble n'en génère pas moins le trouble, soutenu par la partition hantée d'Abel Korzeniowski et une interprétation sans failles d'Amy Adams, Jake Gyllenhaal et autre Michael Shannon. Soit un exercice de style parfaitement maîtrisé...