[Critique ciné] Miss Sloane, Jessica Chastain magistrale

L'actrice y campe Elizabeth Sloane, lobbyiste aussi brillante que dénuée de scrupules redoutée du tout Washington. Et qui, approchée par le lobby des armes pour tenter de gagner les femmes à sa cause va, contre toute-attente, prendre la tangente, rejoignant un cabinet libéral dans ce qui s'annonce comme un combat perdu d'avance -faire passer une loi limitant l'accès aux armes à feu. Réalisateur touche-à-tout -on lui doit aussi bien Shakespeare in Love que The Best Exotic Marigold Hotel-, John Madden s'essaye, avec Miss Sloane, au thriller politique. Si sa mise en scène manque assurément de personnalité, le film n'en multiplie pas moins avec un certain bonheur les rebondissements et autres retournements, tout en s'invitant, on ne peut plus à propos, dans les coulisses de la politique américaine. L'ensemble demeurerait toutefois anecdotique s'il n'offrait à Jessica Chastain un mémorable rôle de femme d'influence, un registre qui lui convient idéalement, et auquel elle apporte, en plus de la force indispensable, un luxe de nuances et de complexité. Ce que l'on appelle une composition magistrale.

De John Madden. Avec Jessica Chastain, Mark Strong, Michael Stuhlbarg. 2h12. Sortie: 08/03. ***(*) >> Lire notre interview de Jessica Chastain dans le Focus du 10 mars.