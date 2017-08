[Critique ciné] Elvis & Nixon, la comédie la plus inattendue de l'année

L'épisode est aussi méconnu que porté par la rumeur depuis bien longtemps déjà. Le film de Liza Johnson imagine librement cette rencontre, s'engouffrant dans les blancs d'un événement sur lequel règne encore une atmosphère de secret. Elle a eu la très bonne idée d'engager deux acteurs formidables. Michael Shannon confère à son interprétation d'un Elvis illuminé le sens aigu de la paranoïa qu'il sait si bien jouer depuis sa révélation dans Take Shelter. Quant à Kevin Spacey, qui a décidément pris goût au bureau ovale depuis le triomphe de la série House of Cards, il se délecte du personnage ambigu de Richard Nixon. L'humour décalé du film est des plus réjouissants. Ce que l'histoire exprime d'une certaine Amérique et d'une certaine époque (celle de la guerre du Viêtnam et de la contestation) est également carabiné. Elvis s'étant, selon le scénario, décidé à demander un badge officiel d'agent du gouvernement pour combattre le fléau de la drogue chez les jeunes! Une proposition aussi ridicule qu'improbable, mais qu'un Nixon très impopulaire auprès de la jeunesse ne pouvait pas totalement rejeter. D'autant que sa fille, très fan du King, serait comblée par un autographe... Elvis & Nixon est la comédie la plus inattendue de l'année. On ne boude pas le plaisir qu'elle nous offre. D'autant qu'elle s'accompagne d'un regard satirique visant non seulement les États-Unis et leur vie politique, mais aussi les dérives de la notoriété. Un thème des plus actuels! (lire aussi l'article du Vif sur Elvis au cinéma)

De Liza Johnson. Avec Michael Shannon, Kevin Spacey. 1h27. Sortie: 16/08. ***(*)