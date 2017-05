[Critique ciné] David Lynch: The Art Life, un film éclairant

Le passionnant documentaire du tandem Barnes-Nguyen nous plonge dans une jeunesse en rupture de scolarité, en quête de soi. La jeunesse d'un surdoué qui allait savoir imposer son originalité profonde, via l'animation et ensuite un Eraserhead fondateur. Alimenté de confidences de Lynch et d'images de son travail actuel de peintre et lithographe, pimenté aussi de documents rares et d'accents musicaux, un film éclairant sur un artiste aux nombreux secrets.

DE JON NGUYEN ET RICK BARNES. 1H30. SORTIE: 17/05. ***(*)