[Critique ciné] Buena Vista Social Club: Adios

Leurs voix, leurs instruments, se sont tus peu à peu, au fil d'une aventure musicale initiée dans les années 90. Les musiciens vétérans de la scène cubaine réunis par Ry Cooder et Nick Gold avaient connu le succès international à l'âge où bien d'autres partent à la retraite. Moins lyrique que celui de Wim Wenders (1998), le film de Lucy Walker affiche plus de profondeur, de résonance sociale et culturelle, sans pourtant oublier l'émotion.

Documentaire de Lucy Walker. Avec Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo. 1h50. Sortie: 26/07. ****