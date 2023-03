Lena a 12 ans, elle fait du skate-board et écoute Angèle. Elle mène une enfance joyeuse et légère en bord de mer. Mais cette insouciance est violemment percutée par l’accident du bateau de pêche de son père, que l’on accuse officieusement du naufrage. C’est un double deuil que doit finalement faire Lena, celui du père parfait, et celui du père qu’elle aimait. Alors que chacun tente à sa manière de faire face à cette disparition, la rage de Lena se cristallise dans un combat singulier. Elle se met alors en chasse d’un monstre sous-marin responsable du désastre. Sa lutte l’enferme dans une bulle, et teinte le récit d’une discrète aura fantastique, avant de trouver sa résolution dans la joie d’être ensemble. Un coming of age sensible sur le deuil, modeste mais sincère, et joliment interprété.

De Domien Huyghe. Avec Saar Rogiers, Lynn Van Royen, Valentijn Dhaenens. 1 h 38. Sortie: 29/03.