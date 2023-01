Youssef Salem a du succès: Ramzy en coqueluche du tout-Paris littéraire

Dans Youssef Salem a du succès, Ramzy Bedia emporte cette comédie familiale qui pose une question artistique passionnante sans toutefois y répondre totalement.

Youssef Salem, la cinquantaine approchant, devient à la surprise générale la coqueluche du milieu littéraire parisien à la faveur d’un premier roman (peut-être) autobiographique qui fait la joie des médias, par sa mise en récit de questionnements intimes et culturels sur la famille, le sexe et la religion. Empruntant les atours d’une comédie familiale aux accents bienvenus de diversité, Baya Kasmi pose mine de rien une question artistique cruciale, aussi passionnante que foisonnante, même si la réalisatrice de Youssef Salem a du succès se garde bien d’y répondre via un pied de nez scénaristique un peu frustrant: a-t-on le droit de s’emparer de la vie de ses proches pour la mettre en fiction? Vous avez 1 heure 37.



