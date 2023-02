Yo La Tengo

“The Stupid World”

Seizième ou dix-septième album selon les sources, ce disque du trio US a été concocté en autarcie, sans guère d’intervention externe. D’où un son au plus proche des racines indies. Des cojones réalistes -le sens des textes est dans le nom de l’album- définissant autant un espace qu’une attitude musicale. Cette dernière est toujours placée dans l’option rêche, crue, des guitares offensives d’Ira Kaplan, sans être forcément anti-mélodique. La pulsion se fait dans la longueur via le premier comme le dernier des neuf morceaux, au-delà des 7 minutes. Un déroulé hypnotique et enlevé, nuancé au fil du temps, parfois parfumé d’un brouillard psyché. Comme dans l’atmosphérique Aselestine ou le plus noisy Brain Capers.