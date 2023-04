C’est la vibrante, ensorcelante et dansante rencontre de l’Afrique du Nord et de l’Est (le joueur de guembri marocain Anouar Baouna, le joueur de krar érythréen Samuel Ades et le joueur de darbouka algérien Ali Boushaki) avec la passionnante scène rock genevoise. Des membres d’Hyperculte, de Cyril Cyril et de l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp (Cyril Bondi, Simone Aubert, Vincent Bertholet). Yalla Miku mêle le français et l’arabe (mais aussi le tigrigna), les sonorités gnawa et le krautrock, le folklore erythréen et la transe électronique sur ce formidable disque qui appelle au voyage et à la fermeture urgente de tous les postes-frontières. Irrésistible.

Yalla Miku Distribué par Bongo Joe.