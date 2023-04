The Forest in Me ***1/2

Habile manieur de laouto, un modèle de luth très répandu dans les campagnes grecques, Giorgos Xylouris batifole depuis dix ans maintenant avec Jim White, le batteur australien des Dirty Three (on l’a aussi croisé aux côtés de Cat Power et de PJ Harvey) sous la houlette au mix et à la production du fidèle Guy Picciotto (Fugazi). Cinquième album, pour le coup conçu à distance, de leur tandem Xylouris White, The Forest in Me est un disque entièrement instrumental, sans colère, sans virages abrupts. Une poésie sans mots, subtile et empreinte de solitude. Une déambulation sonore et paysagère qui sent bon la Crète. Égarez-vous volontairement et en musique dans votre forêt intérieure.