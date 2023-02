Adapté du roman éponyme de Miriam Toews, Women Talking, le quatrième long métrage de Sarah Polley (Stories We Tell), a pour cadre une communauté mennonite isolée dont les femmes, victimes d’agressions sexuelles systémiques perpétrées par les hommes, débattent les trois options s’offrant à elles pour tenter de concilier leur foi avec la réalité: “Ne rien Faire. Rester et se battre. Partir”. Matière âpre à laquelle la réalisatrice canadienne prête des contours austères, la désaturation des couleurs brouillant la perception du temps -l’action se déroule dans les années 2000- tandis que les choix spirituels sont rattrapés par un quotidien violent et tragique, Rooney Mara, Jessie Buckley et autre Claire Foy incarnant puissamment une parole et des dilemmes vrillant en profondeur. Fort.

De Sarah Polley. Avec Rooney Mara, Jessie Buckley, Claire Foy. 1 h 44. Sortie: 15/02. 8