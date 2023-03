Wild Billy Childish & CTMF

Failure Not Success ****

Il a publié quelques romans et plus de 40 recueils de poésie, enregistré plus de 100 albums et peint plus de 2 500 tableaux. Il a cofondé le mouvement littéraire des Medway Poets ou encore créé le Stuckism, prônant une peinture figurative en réaction à l’art conceptuel. Empêcheur de tourner en rond, dernier vrai punk ou presque, William Charlie Hamper alias Billy Childish est, à 63 ans, toujours debout et pas encore décidé à prendre sa retraite. Sur Failure Not Success, le sosie d’Arthur Shelby reprend Richard Hell (Love Comes in Spurts) et Jimi Hendrix (Fire), déchaîne la fée électricité et démontre que la flamme du rock’n’roll brûle toujours en lui. Increvable…