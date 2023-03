White Wall ***1/2

Série finno-suédoise disponible gratuitement sur Arte.tv, White Wall mêle drame choral, thriller politico-fantastique et mystère possiblement infusé de science-fiction dans l’immensité réfrigérée du Grand Nord. Suite à un accident aux origines obscures, un énigmatique mur blanc fait d’un matériau semble-t-il jamais observé dans la nature auparavant est découvert dans les profondeurs du plus vaste site d’enfouissement de déchets nucléaires au monde, créant une agitation de plus en plus prégnante au sein de la petite communauté qui vit et travaille dans les environs. Ressource inexploitée? Étrange agrégat d’ossements? Leurre édifié par des militants écolos? Preuve irréfutable d’une existence divine? Objet venu d’une autre dimension? Les spéculations vont bon train et le mystère n’en finit pas de s’épaissir à mesure que les révélations s’enchaînent…

On connaissait bien sûr le monolithe noir de 2001: l’odyssée de l’espace. Il faudra désormais compter, toutes proportions gardées, avec cette espèce de monolithe blanc, paroi immaculée faite d’une matière inconnue, qui est au cœur de White Wall*. D’origine possiblement extraterrestre, ce bloc à l’essence indéchiffrable affecte bizarrement tous ceux qui s’en approchent et agit à la manière d’un révélateur, chacun y allant bien sûr de sa propre interprétation personnelle qui traduit inévitablement des convictions et des peurs profondément enracinées. D’une redoutable efficacité, la série vaut moins pour ses intrigues amoureuses, politiques et policières, bien menées mais assez classiques, que pour l’infini vertige sur lequel ouvre ce mur exsangue qui échappe aux filets rassurants de la raison et de l’entendement.

Une série créée par Aleksi Salmenperä, Mikko Pöllä et Roope Lehtinen. Avec Aksel Hennie, Vera Vitali, Mattias Nordkvist. Disponible sur Arte.tv.