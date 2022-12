Comédie résolument grinçante, White Noise voit Noah Baumbach s’attaquer au roman éponyme de Don DeLillo (Bruit de fond en français), une satire de la société américaine parue au mitan des années 80 dont la pertinence ne s’est guère démentie depuis. Située dans une petite ville du Midwest, l’action gravite autour d’une famille recomposée, les Gladley, Jack (Adam Driver), le père, professeur en études hitlériennes à l’université locale, Babette (Greta Gerwig), la mère, prof d’aérobic doublée d’une consommatrice compulsive -de pilules notamment, histoire d’enrayer sa peur de la mort-, et leurs quatre enfants, issus de mariages successifs. Un foyer tout à son bonheur middle-class joyeusement cacophonique lorsque la collision entre un camion-citerne et un train de marchandises génère un nuage toxique venu menacer leur petite ville… Visionnaire, le propos de DeLillo, qui croquait brillamment la société américaine de l’époque tout en anticipant ses dérives, résonne limpidement avec le présent, entre paranoïa, désinformation, consumérisme aveugle, angoisse sanitaire et l’on en passe. Passé au filtre de Noah Baumbach, le constat apparaît toutefois quelque peu indigeste: inutilement bavard, le film s’éparpille aussi dans trop de directions, tant narratives que stylistiques. Et s’il y a là quelques moments fort réussis -le volet film-catastrophe en particulier, où la panique générale agit comme révélateur- de même qu’une reconstitution chiadée, ce drame existentiel au parfum de satire a, par endroits, des allures de fouillis. Apportant, au passage, la démonstration qu’un roman brillant ne fait pas nécessairement un grand film…

De Noah Baumbach. Avec Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle. 2 h 06. Sortie: 07/12. sur Netflix dès le 30/12. 6