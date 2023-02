Jusqu’au 16/04

Née en 1984 en RDA, la plasticienne Henrike Naumann baigne ses installations dans le jus de sa biographie. Preuve en est l’exposition Westalgie proposée par musée d’art contemporain Ikob installé à Eupen. L’artiste y déploie ses questionnements sur l’apparente neutralité des objets, et ce que disent ceux-ci de notre histoire et de celle de la société. Résurgence des ombres néo-nazies et capitalisme de consommation inspirent une œuvre interpellante.