Les Chippendales n’ont pas toujours été qu’un cliché beauf pour enterrements de vie de jeune fille ratés. Danseurs masculins rompus à l’exercice sémillant du strip-tease, ils ont d’abord tenu du véritable phénomène culturel aux États-Unis dans la foulée de la création, à la fin des années 70, du premier club centré autour de leurs atouts et exclusivement réservé à la gent féminine. C’est l’histoire -plutôt du genre tragique- de ce club et de son fondateur, Somen “Steve” Banerjee, entrepreneur à l’allure de comptable amidonné et aux aspirations mégalomaniaques, que se propose de raconter Welcome to Chippendales, la nouvelle minisérie de Robert Siegel, le créateur de Pam & Tommy. Objet vaguement cousin d’un GLOW ou d’un Physical, cette success story aux relents glauques sonde l’envers du rêve américain de manière très pop, sur-glamourisant l’esthétique post-disco du début des années 80 pour mieux paver le chemin cafardeux de son inéluctable descente aux enfers. Pas d’une incroyable finesse, jamais à un raccourci près, la série affiche une tendance aux personnages joyeusement caricaturés, mais se laisse voir pour son casting attachant emmené par Kumail Nanjiani (la série Silicon Valley, le film The Big Sick) et sa belle énergie du désespoir.

Une série créée par Robert Siegel. Avec Kumail Nanjiani, Murray Bartlett, Juliette Lewis. Disponible sur Disney+. 6