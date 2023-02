À partir du 03/02

Invité habitué de l’Atomium, le collectif parisien Visual System est de retour avec une nouvelle exposition d’installations immersives dans les boules de l’icône bruxelloise. Sonores et lumineuses, les œuvres offrent une visite hypnotique de l’édifice. En plus de cette exposition temporaire, La Centrale for Contemporary Art de Bruxelles accueille une œuvre pérenne du collectif.