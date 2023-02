Vikings: Valhalla (saison 2)

Un habile mercato avait fait glisser l’an dernier la saga Vikings et ses potentielles franchises vers les rivages de Netflix. Le spin-off Viking: Valhalla avait lancé dans la foulée une première saison haletante et prometteuse, avec des personnages forts et contrastés, une action rythmée et des intrigues bien ficelées. Hélas, trois fois hélas, cette deuxième saison laisse un peu fondre les espoirs. L’action y est poussive, les intrigues secondaires pléthoriques, bavardes et centrifuges. La saison étire les destin de ses personnages principaux, Emma de Normandie, Freydis, Harald et Leif, entre Londres, les îles du nord de l’Angleterre et de la Baltique, la Norvège et les projets de conquête de Constantinople. Le scénario ne parvient pas à acheminer les personnages vers suffisamment de tension dramatique, préférant les détourner vers des romances longuettes et des débats sans fin. Avec pour effet corollaire une issue du récit devenue prévisible, à force de donner le temps au spectateur, perdu dans son attention flottante, de l’échafauder pour lui-même. La réalisation, les décors, la reconstitution sont particulièrement léchés, mais l’action manque. Il faut attendre la fin de la saison pour la voir s’emballer, dans le money time, annonçant une troisième saison plus excitante. On l’espère.

Une série créée par Jeb Stuart. Avec Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter. Disponible sur Netflix. 5