Very small is beautifull

L’impression 3D n’a pas bouleversé outre mesure nos vies. Si son usage culinaire ou vestimentaire n’a pas tenu toutes ses promesses, son champ d’application pour la création de pièces détachées (auto mobiles notamment) demeure vivace. My N Mi, un maker actif sur YouTube, franchit une étape dans ce domaine puisqu’il vient de dévoiler la plus petite imprimante 3D au monde. Baptisée SLA 3D Printer, cette dernière crée des objets d’environ 1 centimètre de côté et d’1,7 centimètre de haut. Le tour de force ne passe pas par des fils de résine mais utilise un laser UV polymérisant et une résine liquide (placée ici via une seringue dans un bac). Pas plus haut qu’une allumette, cet accessoire de 17 grammes offre une précision d’un dixième de millimètre. My N Mi n’a pas dévoilé tous les secrets de sa SLA 3D Printer, mais la vidéo de présentation demeure bluffante. À regarder sans tarder, donc.