This Lake Is Successful

On parlait récemment de la montée en puissance des producteurs-rappeurs, en évoquant la sortie du premier album de Prinzly, bidouilleur incontournable de la scène belge. À cette liste, il faut encore ajouter le nom de Varnish La Piscine, acteur essentiel de la mouvance rap suisse de ces dernières années -Makala, Di-Meh, Slimka, etc. Sept ans après son premier projet, le Genevois est signé sur le label Ed Banger, bénéficiant en outre du soutien très remarqué de Pharrell Williams. L’occasion pour Jephté Mbisi, de son vrai nom, de passer à la vitesse supérieure, avec un mini-album sept titres, à l’univers singulier et aux couleurs chatoyantes. Rap soulful (Nubian Farlow), soul cocktail (Bye Bye Forever), funk FM (Ring Island): faites confiance à Varnish…