C’est un documentaire sur l’art d’être acteur. Sur la vérité et l’illusion. Sur cette plus ou moins heureuse existence qu’on termine tous sous terre ou en poussière. C’est un documentaire sur Val Kilmer raconté à la première personne. Après la détection et la guérison de son cancer de la gorge, alors qu’il est toujours en convalescence, s’exprime avec la voix de Robocop et a du mal à se faire comprendre. Quand il n’est pas interviewé, c’est son fils qui parle à sa place. De son propre aveu, l’acteur hollywoodien a eu une vie magique et il en a immortalisé une bonne partie. Fabriqué avec des cassettes d’audition, des coulisses de tournages, des films de famille, le documentaire de Leo Scott et Ting Poo retrace le parcours pas très ordinaire d’un mec qui a vécu dans le ranch de Roy Rogers, a perdu un de ses frangins (alors âgé de 15 ans) noyé dans un jacuzzi à cause d’une crise d’épilepsie et est devenu le plus jeune élève accepté à la Juilliard School. Un comédien qui a fait ses débuts au théâtre dans l’ombre de Kevin Bacon et Sean Penn (“il n’y a pas de petits rôles, seulement de petits acteurs”), a traqué les rôles qui pourraient le transformer et a été appelé Iceman dans tous les aéroports du monde (alors qu’il trouvait le script de Top Gun idiot et va-t-en-guerre). Sans faux-semblants, Kilmer dévoile le calvaire que ce fut de jouer Batman, explique comment la foi l’a aidé à encaisser les plus grands coups durs de la vie et de quelle manière sa voix s’en est allée. Inattendu.

Documentaire de Leo Scott et Ting Poo. 7