Durant les années 80, Rob Lowe est cet acteur super beau gosse à l’irrésistible aura rebelle qui lui vaudra de faire partie, aux côtés notamment d’Emilio Estevez, Andrew McCarthy, Demi Moore ou encore Molly Ringwald, de ce qu’on appelle alors le Brat Pack, cette bande de sales gosses flamboyants qui crèvent l’écran dans de grands films populaires chéris par la jeunesse de l’époque. Lancé par Francis Ford Coppola et son Outsiders, il brille dans Class, St. Elmo’s Fire et bien sûr Youngblood avant de connaître une vilaine traversée du désert suite à un scandale sexuel. Sa renaissance tardive, il la doit entièrement au petit monde des séries, apparaissant d’abord et avant tout dans l’incontournable The West Wing d’Aaron Sorkin, puis dans Brothers & Sisters, l’imparable Parks and Recreation ou plus récemment encore 9-1-1: Lone Star…

Créée, produite et interprétée en compagnie de son propre fils, John Owen Lowe, Unstable lui donne aujourd’hui l’occasion de jouer malicieusement avec son image, comme il l’avait déjà fait par le passé, également aux côtés de son fils d’ailleurs, dans la série The Grinder. Il y incarne un scientifique excentrique et égocentré à la tête d’une entreprise de biotechnologie. Fragilisé par la récente disparition de son épouse, il tente de se sauver de la banqueroute avec l’aide -d’abord peu conciliante- de son rejeton introverti qui aspire désespérément à s’affranchir de son influence écrasante. Directement inspirée par la vraie relation que Rob Lowe entretient avec son fils, qui trolle régulièrement son père sur les réseaux sociaux, la série joue à fond de cette savoureuse mise en abyme pour moquer le charisme lissé de la star. En résulte une workplace comedy gentiment attachante qui manque, certes, de mordant, mais certainement pas de charme.