Réalisateur d’Unicorn Wars, Alberto Vázquez situe son propos au carrefour de trois inspirations: Apocalypse Now, Bambi et la Bible. Et il y a de cela, en effet, dans ce conte animé situé en des temps immémoriaux, alors qu’oursons et licornes se livrent une guerre sans merci. Moment où une compagnie d’oursons inexpérimentés, au rang desquels les frères Célestin et Dodu, le premier assoiffé de sang, le second pacifique, va devoir s’enfoncer dans la Forêt magique pour livrer une ultime bataille. Dénonçant l’horreur de la guerre, et avec elle le fanatisme et l’endoctrinement, Unicorn Wars ose une représentation sans fard de la violence contrastant avec sa stupéfiante beauté graphique. Soit, inscrit encore dans l’air écologique du temps, un modèle d’animation (pour) adulte.

D’Alberto Vázquez. Avec les voix de Jon Goiri, Ramón Barea, Maribel Legarreta. 1 h 32. Sortie: 21/12. 7