Une histoire d’amour: Alexis Michalik ne lésine pas sur les clichés

Quatre ans après s’être fait la main sur Edmond, Alexis Michalik poursuit, avec Une histoire d’amour, la transposition de son œuvre théâtrale à l’écran. Une histoire d’amour lesbien en l’occurrence, celle qui unit Justine (Marica Soyer) et Katia (Juliette Delacroix), mais qui, entamée sous un jour radieux avec la naissance annoncée d’une fillette, va bientôt virer au mélodrame sous le coup de divers tours du destin, maladie et autres. Michalik (omniprésent sous les traits du frère de Katia, écrivain aimant mais sombrant bientôt dans l’alcool) ne lésine pas plus sur les bonnes intentions que sur les clichés. Et cette ronde des sentiments qui lorgne ostensiblement vers l’œuvre d’un Claude Lelouch relevée d’un soupçon de Guillaume Canet tient plus, en définitive, du roman-photo que du cinéma…



