Une déception et un navet: zoom sur les sorties ciné de la semaine

Entre le nouveau film de Wes Anderson qui déçoit et un Robert De Niro en perdition, ce n’est pas une grande semaine pour le cinéma américain…

Asteroid City

Le nouveau film de Wes Anderson nous en plonge en 1955 au beau milieu du désert d’Arizona, dans la ville fictive d’Asteroid City, son cratère de météorite, son motel, son diner et sa station-service. Une bourgade qui s’apprête à accueillir, sur arrière-plan de champignons atomiques, la conférence annuelle des jeunes astronomes et cadets de l’espace, moment où un événement inattendu amène les autorités à décréter un strict lockdown. L’occasion, pour Anderson, de déployer son imaginaire débridé dans un cadre vintage évoquant aussi bien le western que la SF, tout en lâchant la bride à son sens incontestable de l’humour burlesque. Mais ni le caractère foisonnant de l’ensemble, ni le soin maniaque apporté au moindre détail, ni quelques jolis numéros de comédiens et comédiennes (Scarlett Johansson en star de cinéma ou Matt Dillon en mécano) ne peuvent masquer l’essentiel: l’absence totale d’émotion, autant que de véritable enjeu dramatique. Si elle ne se départit pas de son rythme trépidant, la mécanique andersonienne tourne désormais à vide…

Retrouvez ici notre critique | Asteroid City: un Wes Anderson sans émotion et sans enjeu dramatique



Mon père et moi

Robert De Niro troque ses habits de beau-père de la trilogie de Jay Roach pour ceux de père dans cette comédie de Laura Terruso. Rien de bien neuf sous le soleil pour autant, l’acteur s’en tenant à un cabotinage éhonté sous les traits de Salvo, modeste coiffeur italo-américain de Chicago s’incrustant dans la vie de son fils Sébas (Sebastian Maniscalco), alors que ce dernier tente, par un week-end de 4 juillet, de se faire accepter dans la famille huppée de la femme de son cœur, Ellie (Leslie Bibb).



