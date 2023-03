Une comédie romantique

César a quitté Salomé sur un coup de tête il y a trois ans déjà. Quand il revient sans crier gare, elle n’est plus seule, elle a une petite fille. De 3 ans, évidemment. Alors César, l’adulescent inconstant, le chanteur paumé, le charmeur loser, va essayer de se poser. Thibault Segouin s’appuie sur le charme communicatif de ses interprètes pour tenter de dépoussiérer la comédie romantique, pas tant par l’ironie que par la légèreté et le décalage. Sauf qu’il manque quelques ingrédients pour que la sauce prenne, tant sur le plan romantique (l’histoire attendue tenant à peine la route) que côté comédie, où malgré quelques scènes savoureuses avec les seconds rôles, Olivier Chantreau, Lucie Debay et Tchéky Karyo, les rires sont un peu trop épars.

De Thibault Segouin. Avec Alex Lutz, Golshifteh Faharani. 1 h 38. Dès le 22/03 en VOD sur Proximus, Sooner, VOO. **